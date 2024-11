Elezioni Usa, la frecciata di Nancy Pelosi a Biden: “Se avesse lasciato prima…”

(Adnkronos) – Dopo l’elezioni di Donald Trump, Nancy Pelosi al vetriolo contro il presidente Usa uscente Joe Biden. La deputata della Camera dei Rappresentanti ed ex Speaker, lancia l’accusa intervistata dal New York Times: sarebbe stato meglio per il Partito Democratico – ha detto – se il presidente Biden avesse abbandonato prima la campagna e il partito avesse poi organizzato le primarie per sostituirlo. “Se il presidente avesse lasciato prima, forse ci sarebbero stati altri candidati in corsa”, ha detto la Pelosi durante un’intervista con Lulu Garcia-Navarro, conduttrice di ‘The Interview’, un podcast del Times. “La previsione era che, se il Presidente si fosse fatto da parte, ci sarebbero state delle primarie aperte”. “E come ho detto, Kamala avrebbe potuto, penso che avrebbe fatto bene e sarebbe stata più forte in futuro. Ma non lo sappiamo. Non è successo. Viviamo con quello che è successo. Poiché il Presidente ha appoggiato immediatamente Kamala Harris, ha reso quasi impossibile lo svolgimento delle primarie in quel momento. Se fosse stato molto prima, sarebbe stato diverso”, ha ancora lamentato. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)