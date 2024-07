Elezioni Usa, Trump: “Biden non si arrenderà per il suo ego”

(Adnkronos) – Donald Trump ritiene che Joe Biden resterà in corsa per la Casa Bianca, nonostante le pressioni crescenti all’interno del Partito Democratico affinché si ritiri a causa dei dubbi sulle sue capacità cognitive ed il calo nei sondaggi. “Mi sembra che sia molto probabile che rimanga (nella corsa alla presidenza, ndr). Ha un ego e non vuole arrendersi. Non vuole farlo”, ha dichiarato l’ex presidente e candidato repubblicano in un’intervista alla rete televisiva Fox. Trump è poi tornato sul dibattito di Atlanta, spiegando che durante il faccia a faccia ha visto Biden “con un aspetto molto pallido” e ha pensato che “la sua voce fosse debole”. “Non sapevo esattamente cosa stesse succedendo – ha proseguito Trump – È stato un dibattito strano perché per un paio di minuti le risposte che ha dato non avevano molto senso. Quando ha parlato, aveva uno sguardo nel vuoto, come se fosse fuori combattimento”. Secondo il tycoon, le dichiarazioni di Biden “non erano nemmeno risposte”, ma solo “parole messe insieme senza alcun significato”. Trump infine ha osservato che, a suo avviso, il Paese si sta dirigendo “verso la terza guerra mondiale, con quest’uomo che semi-gestisce le cose, perché non le sta gestendo”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)