Elisabetta Gregoraci torna a casa dopo ricovero in ospedale

(Adnkronos) – Buone notizie per Elisabetta Gregoraci dopo il secondo ricovero in ospedale in pochi giorni. La showgirl e conduttrice, dal proprio profilo Instagram, fa sapere di essere stata dimessa. “Finalmente si torna a casa”, scrive in una storia. La 44enne ex moglie di Flavio Briatore ha vissuto una settimana complessa, con il secondo ricovero nel giro di pochi giorni. “Nulla di grave, non preoccupatevi – aveva spiegato in un post dell’11 settembre – ma devo un attimo pensare a me”. “Volevo ringraziare per i tanti messaggi belli che mi avete mandato e mi state mandando. Volevo dirvi che tutto si sta piano piano mettendo a posto e di questo sono molto felice”, il successivo messaggio per aggiornare i follower. “Il tempo qui scorre lentamente tra esami, prelievi, antibiotici… ma le cose stanno procedendo in buona direzione quindi sono positiva”, ha scritto due giorni fa. Dopo il silenzio social di ieri, stamattina l’uscita dall’ospedale. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)