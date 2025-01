Elon Musk compra il Liverpool? Il padre: “Lo vorrebbe…”

(Adnkronos) –

Elon Musk sbarca nel calcio? Forse. Di certo, la notizia di un interesse dell’uomo più ricco al mondo all’acquisto del Liverpool sta facendo discutere sui social e non solo. Secondo diversi media inglesi, il fondatore di SpaceX e Tesla avrebbe messo gli occhi sulla Premier League e sui Reds. Una possibilità che potrebbe portare a un cambiamento di portata clamorosa nel calcio contemporaneo. Qualche precisazione per il contesto. In Inghilterra, la notizia fa discutere da qualche ora, ma – secondo quanto riportato da Sky Sports Uk – la proprietà del Liverpool (Fenway Sports Group) avrebbe chiarito che “il club non è in vendita”. A questo si aggiunge però una dichiarazione di Errol Musk, papà di Elon, che in un’intervista a Times Radio non ha smentito l’interesse, facendo sognare i tifosi. “Non posso commentare, alzerebbero il prezzo. Lo vorrebbe. Chiunque lo vorrebbe, anch’io. Ma ciò non significa che lo stia comprando. Sua nonna è nata a Liverpool – ha poi aggiunto Musk senior – abbiamo parenti a Liverpool e siamo stati fortunati a conoscere molti dei Beatles perché sono cresciuti con alcuni membri della mia famiglia”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)