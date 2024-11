Elon Musk, l’appello di Ruotolo (Pd): “Chi ama la democrazia lasci X”

(Adnkronos) –

Il Pd a favore della ‘fuga da X’ dopo l’attacco di Elon Musk ai giudici italiani. E’ Sandro Ruotolo, europarlamentare e componente della segreteria del Partito Democratico, a prendere posizione. “E’ bello essere in uno spazio libero. Mi appello a chi ama la democrazia: lasciate X del signor Musk che ha appena attaccato la magistratura italiana. La presidente Meloni è rimasta in silenzio. Solo il presidente Mattarella ha reagito all’interferenza americana: l’Italia sa badare a se stessa”, afferma l’europarlamentare dopo gli avvenimenti delle ultime 24 ore.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con una dichiarazione ha replicato – senza citarlo espressamente – agli attacchi che Musk ha indirizzato nei confronti dei giudici italiani che si sono pronunciati contro i trattenimenti dei migranti in Albania.

Il magnate, in una successiva dichiarazione, ha espresso “rispetto” per il Presidente Mattarella e per la Costituzione italiana ma ha ribadito l’intenzione di esprimere “liberamente le proprie opinioni”. Le posizioni assunte da Musk, che si appresta a ricoprire un ruolo di primo piano nell’amministrazione del neo presidente americano Donald Trump, sono diventate oggetto di discussione su X, il social di proprietà del magnate. Nelle ultime ore, personaggi noti – come Piero Pelù e Elio e le storie tese – hanno annunciato l’intenzione di lasciare il social. Più rumore, a livello internazionale, hanno provocato le decisioni di quotidiani prestigiosi come il Guardian o La Vanguardia, che non diffonderanno i propri contenuti attraverso la piattaforma di Musk. Ora, con la dichiarazione di Ruotolo, il tema diventa pienamente politico. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)