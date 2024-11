Emma, l’inno alla sua vita al Forum di Milano: show da ‘Femme Fatale’ con Lazza e Fabri Fibra

(Adnkronos) – Forse il suo successo faceva parte di un destino già scritto. Oppure un destino che si è creata da sola negli anni. Ma la certezza è che Emma Marrone è nata per fare l’artista. Nata per essere un’artista. Lo ha dimostrato questa sera, 11 novembre, all’Unipol Forum di Milano. La prima tappa del suo ‘In da Town’, la tournéé che la renderà protagonista di tre città italiane: Milano, Roma e la tappa conclusiva nella sua amata Puglia, Bari. Uno show da standing ovation. Oggi dopo 5 anni Emma torna al Forum e ad aspettarla migliaia di fan pronti ad applaudirla. Gli stessi fan che per accaparrarsi la transenna si sono recati sul posto del concerto più di 24h prima dell’inizio.

“Io sono così orgogliosa del mio pubblico, di voi”, dice la cantante portando la mano sul cuore. Canta, salta, balla e si emoziona. Emma non si fa niente questa sera. E’ felice di tornare dal suo pubblico e lo dimostra nelle due intense ore di show. Quella vittoria ad Amici nel 2009 è stata una benedizione per la cantante salentina, che ha conosciuto la passione per la musica quando era piccolina e l’ha coltivata grazie a papà Rosario. E non perde mai occasione per ricordarlo. ‘Intervallo’ è il brano scritto da Emma dopo la scomparsa del papà: seduta su uno sgabello l’artista non è riuscita a trattenere le lacrime. “Ma mi piace immaginarti col sorriso che mi aspetti sulla porta”, dice con la voce rotta dal pianto mentre guarda verso il soffitto e manda un bacio a papà Rosario. Emma ripercorre i 14 anni di carriera con una scaletta che spazia tra i suoi maggiori successi discografici: dal repertorio storico con brani come ‘Mi Parli Piani’ alle ultime uscite come ‘Femme Fatale’. Un inno alla sua vita e alla sua carriera, Emma porta sul palco diversi medley per non lasciare nessun brano indietro. La voce graffiante che si mescola al suo lato più dolce ed emotivo. ‘In Da Town’ offre pezzi inediti estratti dall’album Souvenir (Extended Edition). È uscito lo scorso 13 ottobre ma al Forum lo cantano tutti a squarciagola. “Io sono felice perché non sono da sola su questo palco”, dice Emma prima di far entrare sul palco a grandissima sorpresa Olly, per duettare insieme su ‘Ho voglia di Te’, la hit che ha dominato le classifiche questa estate. Ma le sorprese non finiscono qui. Emma accoglie sul palco Lazza per il featuring su ‘Amore Cane’: “Un applauso a mio fratello”, dice. E ancora, il rapper lascia spazio a Tony Effe per duettare con la cantante salentina sulla hit estiva ‘Taxi sulla Luna’.

E poi il boato. Emma annuncia: "Accogliete lui, il rapper più forte d'Italia: Fabri Fibra!". E insieme stravolgono il Forum con il brano 'In Italia'. Tutti saltano, cantono e si scatenano. Uno show senza limiti. Non solo musica, Emma regala al suo pubblico il suo lato più umano: sembra che in alcuni momenti abbia preso per mano tutti e abbia abbracciato uno per uno. La passerella del palco le dà la possibilità di avvicinarsi quanto più possibile al suo pubblico. Fino al momento conclusivo, quando si inginocchia davanti al Forum colmo di gente ed è scesa dal palco per camminare tra il pubblico nel parterre e ringraziare da vicino chiunque abbia avuto voglia di acquistare il biglietto per venire a sentire la sua voce dal vivo. E non lo da mai per scontato: "Dedicato a voi, che ci siete sempre. Grazie".