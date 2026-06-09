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Energia, Sampaolo (Eni): “Sostenibilità integrata nel business”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “La sostenibilità è integrata nel business lungo cinque direttrici strategiche che spaziano dalla decarbonizzazione all’Alleanza per lo sviluppo, passando per le persone Eni, l’ambiente e la sostenibilità nella catena del valore”. Lo ha dichiarato Luigi Sampaolo, Head of Sustainability Positioning and Stakeholder Engagement di Eni, a margine dell’evento ‘Eni for a Just Transition’, che si è tenuto oggi a Roma.  

“Le strategie sono state elaborate in maniera pragmatica e consistente – ha sottolineato Sampaolo – in maniera tale che hanno una loro solidità anche al variare degli scenari geopolitici ed energetici”.  

L’evento, che ha visto la presentazione del nuovo Report di Sostenibilità con i risultati 2025, è stato anche l’occasione per condividere con gli stakeholder le principali aree di impegno del gruppo: dalla trasformazione industriale del downstream alla gestione della risorsa idrica, fino allo sviluppo economico dei territori.  

Al centro della giornata anche il racconto del modello collaborativo che sta alla base del Report. “Una forte collaborazione interna, con tante funzioni che costruiscono questo report in maniera corale, ma soprattutto una collaborazione all’esterno con le persone e le organizzazioni che fanno un percorso sostenibile”, ha spiegato il manager.  

L’iniziativa è stata accompagnata da una mostra allestita per rappresentare visivamente i contenuti del Report di Sostenibilità, a testimonianza dell’impegno di Eni nel rendere accessibile e trasparente il proprio percorso verso la transizione giusta. 

sostenibilita

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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