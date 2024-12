Epn, Coco (Novartis Italia): “Da oltre 20 anni nella ricerca ematologica”

(Adnkronos) – “Novartis è impegnata da più di vent’anni nell’ambito della ricerca ematologica. L’Epn, emoglobinuria parossistica notturna, rappresenta una patologia rara di ambito ematologico, con un elevato bisogno clinico insoddisfatto. Noi sappiamo che ad oggi, con i trattamenti disponibili, più dell’80% dei pazienti non raggiunge livelli di fatigue soddisfacenti. Continuano, quindi, a manifestare un livello di fatigue costante e il 30% dei pazienti ha costantemente bisogno di trasfusioni di sangue”. Così, Paola Coco, medical affairs head di Novartis Italia, in occasione del media tutorial ‘Emoglobinuria parossistica notturna: verso un controllo migliore della malattia” organizzato a Milano dalla farmaceutica. “La proposta terapeutica di Novartis, pertanto, è mirata a colmare questi due importanti unmet need riducendo, da un lato la fatigue e, dall’altro, il bisogno di trasfusioni di sangue”, conclude. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)