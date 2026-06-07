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Eriksen, nuovo malore e paura in amichevole: collassa a terra

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(Adnkronos) –
Paura per Christian Eriksen durante Danimarca-Ucraina. Oggi, domenica 7 giugno, il centrocampista danese è collassato a terra toccandosi il petto nel secondo tempo dell’amichevole, poi sospesa, con i compagni subito intervenuti per soccorrerlo. Il resto della squadra ha infatti circondato Eriksen in attesa dei soccorsi. Il giocatore è stato trasportato in ospedale ed è cosciente. 

L’episodio che ha riguardato Eriksen ha ricordato quanto successo durante gli Europei del 2021, quando durante la partita con la Finlandia ha accusato un malore che ha portato a un arresto cardiaco.  

L’allora centrocampista dell’Inter è stato rianimato con un defibrillatore e ha dovuto inpiantarsi un defibrillatore sottocutaneo, dovendo lasciare la Serie A in quanto le regole italiane non gli consentivano di scendere in campo. 

 

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