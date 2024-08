Eriksson, Cragnotti: “Grande uomo di sport, lo presi per una coincidenza”

(Adnkronos) – “Abbiamo perso un grande uomo di sport, che a noi laziali ha dato un grosso contributo. Un uomo tranquillo, che sapeva gestire il gruppo e aveva delle ottime relazioni umane”. Questo è il ricordo di Sven Goran Eriksson affidato all’Adnkronos da Sergio Cragnotti, il presidente della Lazio negli anni dell’allenatore svedese. “Presi Eriksson per una coincidenza – dice ancora – lo incontrai a Milano e facemmo un programma della nuova Lazio, vennero con noi tanti giocatori che lui già allenava alla Sampdoria e che diedero un grande contributo alla Lazio”. Per quanto riguarda i successi più belli vissuti con lo svedese, per Cragnotti non ci sono dubbi: “Lo scudetto e la Supercoppa vinta contro il Manchester United”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)