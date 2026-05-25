Ernia si sposa, la proposta a Valentina Cabassi e l’annuncio social: “Cerimonia intima”

(Adnkronos) –

Ernia e Valentina Cabassi si sposano. L’annuncio è arrivato sui social ma l’influencer ha precisato che sarà una “cerimonia intima”. Il rapper e l’influencer sono pronti a fare il grande passo e al loro fianco ci sarà la piccola Sveva, la primogenita della coppia nata il 7 luglio del 2025.

Cabassi non ha rivelato nessun dettaglio sulla proposta ricevuta e nemmeno sui preparativi, ma il matrimonio ci celebrerà nei prossimi mesi. “A luglio partirò per il mio addio al nubilato”, ha svelato l’influencer.

Poi, agli utenti ha spiegato di voler vivere il matrimonio esattamente come i due vivono la loro relazione di coppia, in modo intimo e riservato: “Non me la sono sentita di fare post e annunci, perché volevo tenere tutto tra di noi. Non vi racconterò neanche come me l’ha chiesto, spero mi capiate”. Poi ha rivelato: “L’anello lo indosso da marzo, ormai ci sono abituata”.

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