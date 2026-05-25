30 C
Firenze
lunedì 25 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Ernia si sposa, la proposta a Valentina Cabassi e l’annuncio social: “Cerimonia intima”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Ernia e Valentina Cabassi si sposano. L’annuncio è arrivato sui social ma l’influencer ha precisato che sarà una “cerimonia intima”. Il rapper e l’influencer sono pronti a fare il grande passo e al loro fianco ci sarà la piccola Sveva, la primogenita della coppia nata il 7 luglio del 2025.  

Cabassi non ha rivelato nessun dettaglio sulla proposta ricevuta e nemmeno sui preparativi, ma il matrimonio ci celebrerà nei prossimi mesi. “A luglio partirò per il mio addio al nubilato”, ha svelato l’influencer.  

Poi, agli utenti ha spiegato di voler vivere il matrimonio esattamente come i due vivono la loro relazione di coppia, in modo intimo e riservato: “Non me la sono sentita di fare post e annunci, perché volevo tenere tutto tra di noi. Non vi racconterò neanche come me l’ha chiesto, spero mi capiate”. Poi ha rivelato: “L’anello lo indosso da marzo, ormai ci sono abituata”.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
30 ° C
31.3 °
29.2 °
41 %
6.2kmh
0 %
Lun
30 °
Mar
35 °
Mer
32 °
Gio
32 °
Ven
33 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2446)ultimora (1213)Video Adnkronos (436)ImmediaPress (266)lavoro (135)salute (91)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati