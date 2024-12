‘Essere genitori oggi, tra scienza e welfare’, il 12 dicembre evento Adnkronos Q&A

(Adnkronos) – Sostenere la genitorialità agendo su diverse direttrici fondamentali: la politica economica, l’educazione e la prevenzione per favorire la fertilità, le tecniche per superare l’infertilità, l’implementazione di un welfare aziendale che sia orientato a favorire scelte di vita coerenti con un incremento della natalità. Saranno i temi al centro del nuovo appuntamento per il ciclo Adnkronos Q&A, ‘Essere genitori oggi, tra scienza e welfare’, in programma giovedì 12 dicembre alle 10, al Palazzo dell’Informazione di Roma. L’appuntamento, inserito nel progetto ‘Demografica’, sarà aperto dal direttore dell’Agenzia Davide Desario e moderato dai due vicedirettori, Fabio Insenga e Giorgio Rutelli. Due gli interventi sul fronte istituzionale, quello del ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Eugenia Roccella, e quello del Viceministro del lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci. Un primo panel di discussione sarà impegnato sul tema ‘Il valore della fertilità e il contributo del lavoro’, con la partecipazione di Elena Murelli, Commissione Affari Sociali Senato, Mariangela Matera, Commissione Finanze Camera; Chiara Tenerini, Commissione Lavoro pubblico e privato Camera; Ramón Palou de Comasema Sureda, Presidente e Amministratore delegato Merck Serono; Emmanuele Massagli, Presidente Associazione Italiana Welfare Aziendale (AIWA); Annamaria Trovò, Consigliere di amministrazione Fondimpresa; Nicola Colacurci, già Prof. Ordinario di Ginecologia ed Ostetricia, Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’; Stefania Tosca, vicepresidente Strada per un sogno Onlus; Maria Rosaria Campitiello, Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie Ministero della Salute. Un secondo panel di discussione ruoterà intorno al titolo ‘Welfare aziendale, educazione e prevenzione: le persone’, con Francesco Gebbia, Ginecologo, Specialista in Medicina della Riproduzione IVI, coordinatore medico Medical Affairs Ivirma Italia; Antonio Fazzari, General manager Fater; Franca Guglielmetti, Welfare Come Te; Filippo Breccia Fratadocchi, vicepresidente Nuova Collaborazione; Maria Modaffari, Ad Medical Service; Emiliana Mangone, professoressa Sociologia dei processi culturali e comunicativi Università di Salerno; Antonio Affinita, direttore Moige; Tommaso Vitali, Direttore B2C Marketing & New Business di WINDTRE. Riserva il tuo posto e Registrati

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)