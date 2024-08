Etna in eruzione, fontane di lava e nube di cenere: voli ridotti a Catania

(Adnkronos) – Nuova eruzione dell’Etna oggi, 4 agosto 2024. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che dalle 2:56 di questa notte la forte attività stromboliana già presente presso il cratere Voragine ha dato vita a delle fontane di lava. Tale attività è attualmente in corso e produce una nube vulcanica con conseguente ricaduta di cenere lavica e lapilli in direzione Est Sud-Est. Tra i paesi coinvolti, anche Acireale. Su Zafferana è già presente una spessa coltre di sabbia. Operativo parzialmente l’aeroporto di Catania. In seguito alle attività vulcaniche di questa mattina, l’Unita di crisi dello scalo Fontanarossa ha disposto la chiusura del settore B1 e la riduzione degli arrivi a sei voli all’ora. I passeggeri sono pregati di verificare eventuali con la compagnia aerea lo stato del proprio volo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)