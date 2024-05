Eurispes, cresce uso social network per accedere alle notizie

(Adnkronos) – La vendita dei quotidiani in Italia è in declino dagli anni Novanta, mentre cresce l'uso dei social network per accedere alle notizie. E' quanto evidenzia l'Eurispes nel Rapporto Italia 2024. Negli anni Ottanta si contavano oltre 6 milioni di copie di quotidiani vendute ogni giorno. Già 10 anni fa, invece, erano sotto i 4 milioni (rapporto Fieg 2013). La vendita dei quotidiani nel 2019 era di circa 2,5 milioni di copie al giorno, e nel 2022 la vendita è calata di altre 500mila copie (dati Ads). Dal 2019 al 2023 le copie complessive sono diminuite del 32,8%. Nel periodo considerato la vendita di copie cartacee ha segnato un -37,2%, le copie digitali +13,9%. Secondo il digital news report 2023, riporta Eurispes, in Italia, al primo posto tra i social network utilizzati per diffondere le notizie c’è Facebook (44%); seguono Whatsapp (27%), Instagram (20%), Youtube (19%), Telegram (9%), Tiktok (8%). —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)