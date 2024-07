(Adnkronos) – L'Inghilterra batte la Svizzera ai calci di rigore nei quarti di finale di Euro 2024 e si qualifica per le semifinali. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari – con i gol di Embolo al 75' e Saka all'80' – il risultato non cambia nei supplementari. Si va ai rigori: l'Inghilterra trasforma tutti i 5 penalty, per la Svizzera fatale l'errore di Akanji dal dischetto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)