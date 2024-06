Euro 2024, Italia al via con l’Albania

(Adnkronos) – I Campioni scendono in campo. L’Italia inizia la sua missione a Euro 2024 da Dortmund dove, domani sera, affronta l’Albania nel Gruppo B che comprende anche Spagna e Croazia, che si sfidano alle ore 18. Azzurri che partono favoritissimi, per gli esperti Sisal, tanto che la vittoria è offerta a 1,40 contro l’8,00 con cui sono accreditati i ragazzi di Silvinho mentre si scende a 4,75 per il pareggio. Bilancia che pende tutta dalla parte della nostra nazionale che, in dieci partecipazioni agli Europei, solo nel 2008 uscì sconfitta all’esordio per mano dell’Olanda: 4 vittorie e 5 pareggi completano lo score azzurro. In tema di confronti diretti, quello al Westafalen Stadion sarà il quinto tra Italia e Albania con i nostri ragazzi che non solo hanno sempre vinto ma hanno incassato appena una rete: un clean sheet di Donnarumma è offerto a 1,70. Scenario che ha tante possibilità di trasformarsi in realtà poiché Gigio, nello scorso Europeo, non subì neanche un gol in tutto il girone. Sfida dove l’Under, a 1,75, si fa preferire leggermente all’Over, a 2,00: ecco quindi che il più classico dei 2-0 si gioca a 5,75 per i campioni d’Europa mentre lo stesso risultato esatto ma in favore delle Aquile albanesi pagherebbe 50 volte la posta. Entrambi i CT, Spalletti e Silvinho, hanno dubbi e certezze. Il primo nasce da chi giocherà titolare ed allora affidarsi in corsa alla rosa potrebbe portare ad avere un gol dalla panchina, ipotesi a 2,75. La certezza è invece data dalla forza aerea di entrambe le formazioni: ecco che un goal di testa è dato a 3,25. Se parliamo di stacchi vincenti, normale che il primo nome sia quello di Gianluca Scamacca, protagonista in stagione con l’Atalanta tra campionato ed Europa League. Il bomber azzurro vuole lasciare subito il segno e vederlo primo marcatore si gioca a 4,75. Oltre a Federico Chiesa, nel tabellino dei marcatori a 3,00, Spalletti si affida molto a Lorenzo Pellegrini: il capitano della Roma, maglia numero 10 sulle spalle, vuole essere subito protagonista, magari con gol o assist, offerto a 2,15. L’Albania si affida a due bomber finiti nel mirino delle formazioni italiane. Armando Broja, ha vissuto una stagione travagliata tra Chelsea e Fulham ma le doti non gli mancano mentre Rey Manaj è una vecchia conoscenza della Serie A, avendo un passato, tra gli altri, con la maglia dell’Inter. Entrambi sono appaiati in quota a 6,00 per fare male alla difesa azzurra. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)