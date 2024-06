Euro 2024, Olanda-Francia 0-0: niente gol e qualificazione in bilico

(Adnkronos) –

Olanda e Francia pareggiano 0-0 a Lipsia nel big match della seconda giornata del Gruppo D di Euro 2024. Il pareggio, il primo a reti inviolate nel torneo, permette alle due squadre di salire a 4 punti in classifica, con una lunghezza di vantaggio sull'Austria. Tutto da decidere per la qualificazione agli ottavi di finale nell'ultima giornata: l'Olanda affronta l'Austria, mentre la Francia se la vede con la Polonia, ferma a quota zero e già eliminata. Il match si infiamma subito. Al 2' Maignan deve salvare sul tiro di Frimpong, dall'altra parte Verbruggen devia la conclusione di Griezmann. Le due squadre spingono a caccia del gol. La Francia, senza Mbappé che rimane in panchina per la frattura del setto nasale, crea la prima occasione colossale al 14': Rabiot da 5 metri non tira e prova a servire Griezmann, che si impappina a due passi dalla porta. Al 16' ancora in cattedra Maignan, che neutralizza l'insidioso destro di Gakpo. Dopo 25 minuti a tutto gas, il ritmo inizia a calare. L'Olanda prova a strappare con le accelerazioni di Gakpo e Frimpong, ma la Francia contiene le fiammate arancioni e non concede altre opportunità. I vicecampioni del mondo cominciano il secondo tempo con atteggiamento più aggressivo: la Francia controlla il gioco, conquista campo e sfiora il gol in 2 occasioni. Al 63' Tchouameni non trova la porta con un colpo di testa, al 65' Verbruggen nega la rete a Griezmann, che spreca ancora da distanza ravvicinata. Nel momento migliore dei bleus, ecco il gol dell'Olanda. Xavi Simons trova l'angolo basso con un destro chirurgico dal cuore dell'area di rigore, Maignan è battuto. Entra in scena il Var, che individua la posizione di fuorigioco di Dumfries: l'esterno ostacola Maignan, gol annullato e sempre 0-0. Nell'ultima porzione della serata, il match si spegne: Olanda e Francia non si fanno male, lo 0-0 per stavolta va bene. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)