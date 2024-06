Euro 2024, Spagna-Italia: le formazioni ufficiali

(Adnkronos) – Sono state annunciate le formazioni di Spagna-Italia, match valido per la seconda giornata del gruppo B di Euro 2024, in campo alle 21 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen. Spalletti conferma gli stessi 11 che hanno battuto l'Albania: Chiesa, Frattesi e Pellegrini alle spalle di Scamacca. De La Fuente fa solo un cambio rispetto all'esordio, scegliendo Laporte in difesa (problemi muscolari per Nacho). In avanti c'è il tridente Yamal-Morata-Williams. Questi gli 11 iniziali.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Ct. Spalletti.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, LeNormand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. Ct. De La Fuente.