Europa League, Union Saint Gilloise-Roma 1-1

(Adnkronos) –

Union Saint Gilloise e Roma pareggiano 1-1 in un match valido per la quarta giornata di Europa League disputato allo stadio ‘Re Baldovino’ di Bruxelles. Al vantaggio degli ospiti con Mancini al 62′ replica Mac Allister al 77′. In classifica i giallorossi salgono a 5 punti, i belgi a quota 2. Tra tre settimane la Roma sfiderà in trasferta il Tottenham, mentre l’Union Saint Gilloise sarà ospite del Twente. Nella sfida disputata allo stadio ‘Re Baldovino’, l’ex Heysel, tristemente famoso per la stage del 29 maggio 1985, quando morirono 39 persone (32 italiani) negli incidenti prima della finale di Coppa del Campioni tra Juventus e Liverpool, passano in vantaggio i giallorossi con Mancini al 62′, Mac Allister al 77′ pareggia per i padroni di casa. La prima occasione del match è per i padroni di casa: Khalaili riceve il pallone in zona offensiva, calcia da fuori ma manda di poco alto. Al 4′ ancora i belgi in avanti: sugli spioventi di calcio di punizione Niang viene servito in area, prova a coordinarsi con il destro ma manda fuori. Al 12′ ci provano gli ospiti: palla in profondità per Shomurodov che serve al limite dell’area Baldanzi, destro verso la porta che Moris respinge. Fischiato poi dall’assistente il fuorigioco dell’attaccante giallorosso. Al 17′ grande chance per i padroni di casa: punizione di Vanhoutte in mezzo per Sykes che anticipa Mancini, salta di testa ma non trova la porta. Un minuto dopo ancora Union Saint-Gilloise: Fuseini viene servito al limite dell’area, calcia con il destro c’è la deviazione di Le Fee che sporca il tiro dell’attaccante. Al 23′ potenziale opportunità per i capitolini, cross di Celik in area di rigore verso Shomurodov che non arriva per poco sul pallone. Al 26′ ammonito Celik per una trattenuta su Niang. Al 33′ sugli spioventi di un calcio d’angolo, Pellegrini si ritrova il pallone sul secondo palo: destro al volo però troppo debole e Moris blocca. Al 38′ ci prova Niang che punta Celik, calcia con il sinistro sul primo palo ma Svilar respinge e manda in calcio d’angolo. Al 42′ pericolosa la Roma. Cross morbido di Pellegrini in area per Mancini che colpisce di testa, Moris blocca. Al 3′ della ripresa cross di Pellegrini per il colpo di testa di Shmurodov: palla fuori di poco. Al 6′ Roma vicinissima al vantaggio. Baldanzi recupera il pallone al limite dell’area dopo la cavalcata di Koné, si accentra, calcia col sinistro e colpisce il palo. Al 10′ doppio cambio per Juric: fuori Le Fée e Shomurodov, dentro Pisilli e Dovbyk. Al quarto d’ora proprio l’attaccante ucraino va al tiro su assist di Koné ma la sua conclusione è murata dalla difesa belga. Al 17′ la Roma sblocca la partita, cross di Pellegrini per Mancini che salta di testa anticipando Moris che sbaglia il tempo di uscita e firma il vantaggio giallorosso. Al 23′ doppio cambio nell’Union Saint-Gilloise: Rodriguez e Ait El Hadj al posto di Fuseini e Khalaili. Al 32′ il pari dei belgi. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo cross perfetto per lo stacco di testa di Mac Allister che, approfittando dell’uscita a vuota di Svilar, trova la rete dell’1-1. Subito dopo altro doppio cambio per la Roma con Zalewski e Soulé che prendono il posto di Baldanzi ed El Shaarawy. Al 38′ insiste l’Union Saint Gilloise: palla lunga per Rodriguez che mette giù, calcia con il sinistro ma manda sul fondo. Al 40′ ripartenza dei padroni di casa: cross di El Hadj in area per Boufal che colpisce però male di testa vanificando un’ottima occasione. In pieno recupero ancora belgi pericolosi con El Hadj che non riesce a ribattere in rete un pallone messo in mezzo graziando la difesa giallorossa. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)