Europee, attacco hacker a urne aperte contro siti dei partiti in Olanda

(Adnkronos) – Attacchi hacker contro le pagine di diversi partiti in Olanda, dove oggi sono giù aperte le urne per le Europee. Il partito Appello Cristiano Democratico (Cda) ha confermato che il suo portale ha ricevuto un "grave" attacco di "denial service", con cui gli hacker cercano di bloccare il server. Per il partito si tratta di un'azione diretta contro "elezioni libere e democratiche". Anche il sito del Partito per la Libertà (Pvv), la formazione di estrema destra di Geert Wilders vincitrice delle ultime elezioni generali, ha denunciato il blocco del suo sito. Stessa cosa per un altro partito di estrema destra, il Forum per la democrazia (FvD) il cui leader, Thierry Baudet, ha scherzato con i media riguardo ad una possibile implicazione russa, secondo quanto riporta la Tv pubblica Nos. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)