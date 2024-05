Europee, Vannacci: “Saboterò chi vuole distruggere valori Occidente”

(Adnkronos) – In caso di elezione al Parlamento europeo, uno dei principali obiettivi "sarà il sabotaggio, e vi assicuro che in questo settore sono un professionista, di tutte le iniziative che si propongono di distruggere i valori occidentali". Così il generale Roberto Vannacci, candidato con la Lega alle elezioni europee, in collegamento con la conferenza stampa al Senato di Pro Vita & Famiglia nel corso della quale è stato presentato il manifesto dei valori, sottoscritto da diversi candidati all'Europarlamento. "Questi valori pervadono completamente ogni scibile della vita umana" e "sono stati fortemente attaccati da chi non la vede come noi e ha una ideologia che vuole la distruzione della civiltà occidentale", civiltà "che si fonda su valori che sono di origine greco romana e cristiana", ha affermato il generale. "Ma la battaglia non è persa, siamo fermi al primo tempo, negli spogliatoi… Ci stiamo preparando a un secondo tempo dove, credetemi, se tutto andrà come penso io, gliele suoneremo di santa ragione", ha dichiarato. "Vi posso assicurare – ha detto – che se avrò la possibilità di giocare la mia partita sugli scranni del Parlamento europeo, io baserò la mia su una strategia a due direttrici principali: la prima è la proposizione di provvedimenti a difesa della vita, del progresso, della famiglia, delle tradizioni, delle radici che ci contraddistinguono e del sangue del suolo che ci caratterizza tutti quanti come cittadini europei; la seconda si basa sul sabotaggio di tutte quelle iniziative che si propongono la distruzione dei valori occidentali". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)