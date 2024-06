(Adnkronos) – Doppietta dell'Italia nella marcia 20km femminile agli Europei di atletica leggera di Roma 2024. La campionessa olimpica Antonella Palmisano conquista l'oro trionfando in 1h28'09''. Medaglia d'argento per Valentina Trapletti in 1h28'37". Bronzo all'ucraina Lyudmila Olyanovska con il tempo di 1h28'48". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)