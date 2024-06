(Adnkronos) – Altra medaglia azzurra agli Europei di nuoto 2024 in acque libere di Belgrado. Oggi l'Italia si aggiudica il bronzo nella 5 km com Marcello Guidi, che chiude al terzo posto, a 2"5 dall'ungherese David Betlehem che vince battendo al fotofinish Marc-Antoine Olivier, argento come ieri nella 10 km. Settimo posto poi per Andrea Filadelli e nono per Vincenzo Caso. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)