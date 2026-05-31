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Ex Ilva Taranto, incendio sull’escavatore: operaio scappa e riporta fratture multiple

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Un operaio dell’ex Ilva di Taranto, oggi Acciaierie d’Italia, è rimasto ferito questa notte verso le 3,30 nello stabilimento siderurgico, precisamente nel settore Gestione rottami ferrosi di Acciaieria 2, riportando, secondo prime informazioni, fratture multiple a seguito della caduta da un escavatore interessato da un principio di incendio avvenuta mentre l’uomo cercava di abbandonare tempestivamente il mezzo. Lo riferiscono fonti sindacali. 

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di Fim Cisl, Fiom Cgil , Uilm Uil e Usb hanno chiesto al direttore dello stabilimento, al direttore di reparto Acciaieria 2, al capo area Sac Grf, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, all’ufficio relazioni industriali un tabolo di confronto e l’avvio di una indagine congiunta sull’episodio. I sindacati dei metalmeccanici evidenziano “come la dinamica palesi una situazione di imminente pericolo per l’incolumità del lavoratore”. Inoltre chiedono la la trasmissione urgente di una documentazione tecnica e di sicurezza dell’escavatore “e in particolare copia del libretto d’uso e manutenzione e del registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie del mezzo coinvolto, con particolare verifica delle scadenze e degli ultimi controlli effettuati sugli impianti elettrici e idraulici”. E anche la verifica “della presenza, dell’idoneità e dello stato di carica dei sistemi di estinzione incendi a bordo del mezzo: estintori o impianti fissi”.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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