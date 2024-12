“Fagnani? Mi fa paura”, Casini spiega il suo no a Belve

(Adnkronos) – Botta e risposta all’insegna dell’ironia tra Francesca Fagnani e Pier Ferdinando Casini, durante la consegna dei Premi Laurentum, con la complicità di Gianni Letta. Letta nel consegnare il Premio alla Fagnani dice che Casini, seduto in prima fila, si prenota per una puntata di ‘Belve’. Lei risponde che lo ha invitato “due volte”. A quel punto Casini interviene, sale sul palco e al microfono scherzando dice: “Non sono uno che solitamente ha paura, ma quella donna mi fa paura. Lei mi ha invitato ma io per vigliaccheria ho sempre rifiutato”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)