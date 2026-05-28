24.8 C
Firenze
giovedì 28 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Famiglia, Brandi (Pro Vita): “Politicamente corretto soffoca libertà espressione”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il nostro convegno affronta un tema molto grave: il grande bavaglio, come il politicamente corretto sta soffocando la libertà di espressione”. Così Antonio Brandi, presidente di Pro Vita e Famiglia, intervenendo a margine dell evento organizzato da Pro Vita & Famiglia alla Sala della Regina della Camera dei Deputati. Secondo Brandi, oggi “non ci troviamo davanti a repressioni violente come in passato”, ma a “una minaccia sottile e silenziosa, quindi ancora più pericolosa”, che attraverso “algoritmi, campagne mediatiche e censure” punterebbe a comprimere “la libertà di parola, la libertà di pensiero, la libertà educativa dei genitori e la libertà di fede in Occidente”. Il presidente di Pro Vita e Famiglia ha sostenuto che l’associazione sarebbe stata negli anni “presa di mira dal pensiero unico”, denunciando “attacchi fisici, campagne mediatiche diffamatorie e censura” subiti “solamente per le proprie idee”. 

Brandi ha poi citato il caso delle cosiddette “buffer zones” attorno alle cliniche abortive in alcuni Paesi europei, parlando di “persone fermate, identificate e processate mentre pregano in silenzio”. Tra queste anche Livia Tossici-Bolt, presente all’evento per raccontare la propria esperienza nel Regno Unito. “L’intenzione e il pensiero stanno diventando un reato – ha concluso Brandi – Noi siamo qui per denunciare questa vergogna: o si sta con la libertà oppure si diventa complici di un regime”.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
24.8 ° C
25.8 °
24.2 °
74 %
2.4kmh
6 %
Gio
25 °
Ven
31 °
Sab
32 °
Dom
30 °
Lun
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2424)ultimora (1253)Video Adnkronos (376)ImmediaPress (265)lavoro (123)salute (103)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati