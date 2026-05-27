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Famiglia nel bosco, avvocato Pillon: “Nuova casa in linea con normative ecologiche europee”

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(Adnkronos) – “L’architetto Maria Mascarucci, per conto dei coniugi Trevallion-Birmingham, ha presentato lunedì scorso la domanda di permesso di costruire relativa alla nuova abitazione da edificarsi nel terreno di proprietà. Si tratta di un edificio in linea con le più aggiornate tecnologie green e le normative ecologiche europee”. Così in una nota l’avvocato Simone Pillon, legale di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta famiglia del bosco. 

“Trattandosi di strutture in larga parte prefabbricate – spiega il legale – è prevedibile una durata dei lavori di circa 6 mesi dalla concessione del permesso. Fino ad allora la famiglia continuerà a risiedere nell’immobile di Palmoli messo provvisoriamente a disposizione dal Comune. Si auspica che tutto questo contribuisca a dimostrare la serietà di intenti della coppia e a favorire il rientro dei minori in tempi brevi”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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