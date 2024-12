Farmaceutica, l’impegno di Otsuka per il benessere fisico e mentale dei dipendenti

(Adnkronos) – I dipendenti Otsuka Italia che hanno partecipato al progetto ‘Dreamland’ hanno incrementato in media del 25% la qualità del loro sonno giornaliero in soli 8 mesi. Sono così aumentate anche la memoria (+24%), la concentrazione (+7%), la produttività (+12%) e più in generale è aumentato il livello di salute (+19%). Il 30% dei partecipanti ha migliorato la qualità e quantità del proprio sonno quotidiano. Sono questi i principali risultati dell’iniziativa con la quale l’azienda farmaceutica giapponese ha cercato, nel corso di tutto il 2024, di migliorare la qualità di vita dei suoi lavoratori. Otsuka è così la prima azienda in Italia a premiare, con giorni di ferie aggiuntivi, chi all’interno del proprio team dorme meglio. “Dreamland – afferma Alessandro Lattuada, Managing Director di Otsuka Pharmaceutical Italy – è un progetto innovativo che rispecchia pienamente la filosofia di Otsuka e i suoi tre principi guida: ‘Sozosei’ (creatività), ‘Jissho’ (realizzazione) e ‘Ryukangodo’ (riconoscere la strada). Come azienda abbiamo riconosciuto l’importanza di un buon riposo quale componente fondamentale del benessere poiché, favorendo il recupero fisico e mentale, contribuisce a migliorare la qualità di vita. Il progetto sottolinea e attua il nostro impegno nel promuovere una cultura del lavoro che riconosca e sostenga pienamente la salute e il benessere dei suoi dipendenti”. A Dreamland – riporta una nota – ha aderito volontariamente più dell’80% dei dipendenti di Otsuka Italia e ha avuto una durata totale di 8 mesi. I partecipanti hanno misurato la propria quantità e qualità del sonno nei mesi di febbraio e marzo 2024. Tra aprile e settembre è stato avviato per loro un programma informativo basato su consigli e suggerimenti per migliorare il sonno nonché un webinar con Luigi Ferini Strambi, medico neurologo tra i massimi esperti della materia a livello internazionale. L’azienda ha inoltre regalato a tutti i propri dipendenti un libro sull’importanza vitale del sonno. Per registrare l’evoluzione del proprio sonno, sono stati effettuati rilevamenti attraverso un dispositivo indossabile, fornito dall’azienda, e questionari per valutare lo stato psico-fisico. Chi ha migliorato del 15% il parametro di qualità e/o quantità del sonno ha ricevuto in premio un giorno aggiuntivo di ferie nel 2025. Coloro che hanno ottenuto un incremento maggiore del 15% hanno invece avuto in regalo due giorni di ferie aggiuntivi. “Otsuka è la prima azienda nella storia a premiare il riposo con più riposo – sottolinea Oscar Alcoberro, People Director di Otsuka Pharmaceutical Italy – L’iniziativa è nata per migliorare il benessere dei dipendenti e anche per sensibilizzare l’intera società sull’importanza del sonno e del riposo e del loro impatto sulla salute in generale e, in particolare, quella mentale. Posso quindi affermare che Otsuka è un’azienda di sognatori”. “Un sonno di qualità risulta fondamentale per mantenere una buona salute. Come e quanto dormiamo sono due aspetti da non sottovalutare – conclude Ferini Strambi, primario del Centro di Medicina del sonno dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano – perché sono a loro volta strettamente collegati al rischio di malattie causate da una carenza di sonno. Obesità, diabete o patologie cardio-vascolari sono solo alcune tra le più diffuse e frequenti. Incentivare e migliorare il sonno di un lavoratore comporta anche una riduzione notevole dei livelli di stress e un perfezionamento delle funzioni cognitive. Tutto questo determina effetti positivi notevoli anche sulla produttività dei singoli lavoratori che si ritrovano inoltre a lavorare in un ambiente più riposato e sano”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)