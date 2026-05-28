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Farmaci, Liris (Fdi): “Investire in equivalenti, è opportunità per più fragili”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Il farmaco equivalente rappresenta un’opportunità in più, in particolar modo per la parte più fragile della popolazione. Investire nei farmaci equivalenti significa offrire una possibilità ulteriore e rendere più resiliente e sostenibile la sanità pubblica, nonché il modo universalistico di erogare assistenza sui territori. Chiaramente, ciò richiede di poter contare su un’offerta e su una qualità di farmaci all’altezza”. Lo ha detto a Roma Guido Quintino Liris (Fdi), membro della Commissione Bilancio del Senato, all’evento istituzionale per le celebrazioni del trentennale di Doc Pharma. Un’occasione per ripercorrere la storia dello sviluppo del farmaco equivalente in Italia con uno sguardo volto alle sfide future del sistema salute. 

“Gli investimenti nel comparto possono fare la differenza – riprende il senatore – sia per quanto riguarda la produzione industriale, sia per quanto riguarda la qualità e l’accessibilità alle cure”. E proprio sulla qualità del prodotto, Liris si sofferma: “È fondamentale preservarla: è su questo fronte che oggi si può combattere una battaglia utile per tutti gli italiani, per il modello universalistico di sanità e, soprattutto, per le prospettive di autonomia e indipendenza. Dobbiamo lavorare molto per raggiungere una maggiore autonomia, anche nella produzione di farmaci. In definitiva – conclude – lavoro, produzione, ma anche qualità e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale”.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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