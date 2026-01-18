11.3 C
Federica Pellegrini e Matteo Giunta a Verissimo, la famiglia si allarga: presto in 4

(Adnkronos) –
Federica Pellegrini e Matteo Giunta saranno ospiti oggi, domenica 18 gennaio, a Verissimo per un’intervista di coppia. I due stanno vivendo una grande emozione: la dolce attesa della seconda bambina.  

La storia tra la campionessa olimpica e l’allenatore è cominciata nel 2014, quando lui è diventato il suo preparatore atletico. Si sono innamorati poi nel 2019, mantenendo il segreto per circa tre anni. La coppia ha infatti ufficializzato la relazione solo nel 2021, in occasione dell’addio della campionessa al nuoto. Si sono sposati ad agosto del 2022 a Venezia e a gennaio del 2024 sono diventati genitori per la prima volta della piccola Matilde.  

Lo scorso dicembre, l’ex nuotatrice azzurra ha annunciato la seconda gravidanza con un post su Instagram, in cui ha mostrato una foto in bianco e nero del pancione. “‘Piovono Polpette’. Inaspettata, come le sorprese più belle. Ti aspettiamo piccolina”, ha scritto Pellegrini.  

spettacoli

