Fedez, Ferragni e Tony Effe: arriva il ‘dissing’ di Selvaggia Lucarelli

(Adnkronos) – Alla fine, arriva anche il dissing (più o meno) di Selvaggia Lucarelli contro Fedez. Dopo gli attacchi incrociati tra il rapper e Tony Effe, prima della chiusura a sorpresa con il brano Allucinazione Collettiva che Fedez dedica a Chiara Ferragni, ecco l'affondo di Lucarelli con un 'brano' che riassume la vicenda. La scrittrice e blogger, autrice del libro 'Il vaso di Pandora' sulle ultime vicende dei Ferragnez, propone un testo sulle proprio storie di Instagram. "Coi rapper vai alla grande, li dissi da paura. Con loro fai il fenomeno, con me frigni in Questura. Fai quello di strada che fa brutto e stappa, con me per tribunali e vuoi 150 kappa", scrive facendo riferimento a contenziosi e richieste di risarcimento. "Vai in giro coi badanti 'bro io vengo da Rozzano', ma senza i grandi e grossi mi sembri Sangiuliano. 'Mi ha detto bimbominkia, mi aiuti maresciallo!', e dopo 'minchia zio io suonavo al Leoncavallo'", prosegue il testo prima della chiusura. "Non tocco i tuoi figli, ci sei già tu che fai il bambino. Quello di Chiara è un vaso, il tuo al massimo un vasino", conclude la rapper-scrittrice.