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Fedez, la dedica speciale alla fidanzata e… al nuovo cane

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(Adnkronos) –
Fedez e una dedica speciale. Oggi, lunedì 27 aprile, il rapper ha celebrato il disco d’oro raggiunto da ‘Male necessario’, il brano con cui si è presentato, insieme a Marco Masini, in gara a Sanremo 2026 e l’ha voluto dedicare alla fidanzata Giulia Honegger e al suo nuovo cane.
 

Fedez ha infatti condiviso una serie di foto sul suo profilo Instagram, tra scatti di coppia, in vacanza e nella vita quotidiana, ma anche mentre tiene in braccio il nuovo arrivato. 

Il cucciolo si chiama Maurizio, ed è proprio a lui che, con non poca ironia, ha dedicato il suo ultimo traguardo musicale: “Male necessario è disco d’oro e voglio dedicarlo ad una persona speciale che ha riportato luce e serenità nella mia vita. Grazie Maurizio”, ha scritto nel post Instagram. 

 

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