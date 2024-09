Fedez, Tony Effe e la frecciatina sul cane: scintille social tra i rapper

(Adnkronos) – Sembra essere scoppiato un piccolo litigio a distanza tra Fedez e Tony Effe. Non è passato inosservato infatti lo scambio di frasi tra i due rapper, a distanza di sicurezza, ognuno sul proprio profilo Instagram. Nelle ultime ore Tony Effe ha pubblicato tra le sue Stories una frase scritta in bianco su sfondo nero, correlata da tre emoticon che rappresentano un diavoletto: “Non svegliare mai il cane che dorme”. Difficile possa essere una coincidenza che qualche ora dopo Fedez abbia fatto una storia sul proprio profilo Instagram con la frase: “Non svegliate il cane che dorme che è un casino poi”. Lo sfondo in questo caso è la foto di un cagnolino pitturato in strada, mentre il testo è accompagnato da un’emoticon ironica. Tutto fa pensare a una frecciatina indirizzata proprio al collega romano. Il presunto scambio di attacchi conferma, secondo i fan, che i due rapper – che un tempo condividevano scatti insieme e sembravano amici – avrebbero litigato. Le ipotesi sono molte: tra chi dice che Fedez avrebbe fatto degli apprezzamenti all’ex fidanzata di Tony Effe, Taylor Mega, a chi ritiene vero il contrario, ossia che il rapper romano abbia avvicinato Chiara Ferragni. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)