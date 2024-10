Ferrari, Minardi punta sul rosso dopo Gp di Austin: “Bis in Messico è possibile”

(Adnkronos) – “Quella di ieri è stata una bella gara, con Leclerc che ha mostrato tutta la sua abilità in partenza e con la Ferrari che ha azzeccato la strategia con Sainz”. A dirlo all’Adnkronos è Gian Carlo Minardi, una vita in Formula 1 e fondatore del team Minardi. “Ad Austin è stato un bel weekend, con segnali positivi che erano già arrivati dalla Spint Race. Vedo una Ferrari in netta crescita, che ora può coltivare la speranza di raggiungere il secondo posto nella classifica costruttori, distante soltanto otto punti. Può fare un bel finale di campionato”. Chissà che la Rossa non possa concedere il bis già in Messico, Gp in programma domenica 27 ottobre alle ore 21: “Si correrà di nuovo in notturna, e questo può favorire ancora la Ferrari. Leclerc ha mostrato di essere molto competitivo anche in gara, ma in un campionato dove i millesimi risultano fondamentali bisogna andare piano sia con gli entusiasmi che con i processi, qualora qualcosa andasse storto. L’importante è continuare a crescere”. Secondo Minardi il campionato ha un chiaro favorito: “Difficile che Verstappen si lasci scappare il titolo. Norris anche negli Stati Uniti ha mostrato di non essere ancora pronto, non riuscendo ad arrivare sul podio nonostante partisse dalla pole. Per vincere un titolo mondiale la strada è lunga, e lui è ancora in fase di apprendimento” —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)