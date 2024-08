Ferrovienord, 74 assunzioni e nuove selezioni del personale in corso

(Adnkronos) – Negli ultimi 11 mesi 74 nuovi assunti sono entrati a far parte dell’organico di Ferrovienord, la società del gruppo Fnm che gestisce in Lombardia 331 km di rete ferroviaria e 125 stazioni dislocate su cinque linee nelle province di Milano, Brescia, Como, Monza e Brianza, Novara e Varese. Si tratta – sottolinea una nota della società – di una crescita del 56% rispetto ai nuovi ingressi registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. All’interno del nuovo personale si registra una forte presenza di under 30, che valgono il 53% del totale. Il piano delle assunzioni di Ferrovienord non si ferma e prosegue con la ricerca di altre figure professionali, già in corso, in modo da rispondere alle esigenze dei diversi dipartimenti della società. Tutti i 74 nuovi assunti – come i profili attualmente selezionati – sono entrati in azienda con contratto a tempo indeterminato. Il servizio della manutenzione ha visto il maggior numero di ingressi, con il 59% dei nuovi addetti, seguito dal servizio circolazione, con il 26%. Oltre l’86% degli assunti in questi due settori sono operai; gli impiegati, che rappresentano invece il 12%, sono entrati invece all’interno delle altre aree della società: direzione generale, direzione sviluppo infrastruttura, direzione tecnica, gestione investimenti, prevenzione e protezione dei lavoratori, Programmazione e controllo. Per tutte le mansioni inerenti alla manutenzione dell’infrastruttura e alla regolarità e sicurezza dell’esercizio ferroviario sono previsti percorsi formativi interni all’azienda. Attualmente sono in corso ricerche per alcuni profili tecnici. Per la gestione della manutenzione degli impianti elettrici di bassa tensione e illuminazione si ricerca un impiegato tecnico per sistemi di alimentazione, laureato in ingegneria elettrica. Un impiegato diagnostica analisi dati, dotato preferibilmente di laurea in ingegneria e conoscenza delle indagini a ultrasuoni, sarà inserito nel settore della diagnostica dell’infrastruttura ferroviaria di Ferrovienord con compiti di controllo e gestioni di attività in cantiere. Un tecnico di segnalamento, preferibilmente dotato di laurea magistrale in elettrotecnica e con 5 anni di esperienza nell’ambito elettrotecnico o segnalamento, sarà inserito nella gestione operativa dei contratti di manutenzione di tutti gli impianti tecnologici a supporto della circolazione ferroviaria (impianti di segnalamento e sicurezza ferroviari, rete dati, fibra ottica, apparati di informazione al pubblico, etc…). Infine, l’azienda seleziona un impiegato nell’ambito qualità e ambiente, dotato di laurea magistrale o triennale in ingegneria e con un’esperienza specifica di 3 o 4 anni nel settore del trasporto ferroviario, che si occuperà di sicurezza ferroviaria, analisi di valutazione dei possibili rischi conoscenza e applicazione delle normative in materia. Le candidature si possono inviare direttamente sul sito della capogruppo Fnm. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)