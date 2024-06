Festa musica 2024, serata di performance musicali a P. Braschi e P. Altemps

(Adnkronos) – Il cuore di Roma sarà il palcoscenico di un evento musicale straordinario in occasione della Festa della Musica 2024 – Maratona Jazz. Sabato 22 giugno, dalle ore 17 fino a mezzanotte, i suggestivi spazi di Palazzo Braschi e Palazzo Altemps, ospiteranno una manifestazione unica, diretta artisticamente da Paolo Damiani, progettata e finanziata dal Municipio I di Roma e supportata da un contributo della Fondazione Nicola Bulgari. “Questo evento vedrà artisti di diverse provenienze incontrarsi per fare musica insieme, nel rispetto e nell’ascolto reciproco, con un profondo desiderio di scambiare esperienze e idee. Il nostro territorio ha bisogno di eventi di questo tipo, rivolti soprattutto ai cittadini, affinché gli spazi pubblici non perdano la loro dimensione principale di aggregare, tramite manifestazioni culturali di qualità che possano in qualche modo essere di rottura nei confronti di una fruizione inconsapevole e irrispettosa del centro storico”, afferma Giulia Ghia, Assessore alla Cultura del Municipio I Centro. Il programma prevede una vasta gamma di musiche non facilmente classificabili, tutte dalla grande capacità comunicativa. Suoni meticci si mescoleranno in modo armonico, creando un mix gioioso e sorprendente che riflette la ricchezza e la diversità della scena musicale contemporanea.Molti degli artisti presenti si esibiranno in prima nazionale. Ognuno di essi proviene da alcune delle scuole di musica più prestigiose in Italia e sarà diretto da docenti e musicisti di grande fama. Tra gli artisti di rilevanza internazionale presenti all'evento, si segnalano: Trio di Francesco Bearzatti con un affascinante progetto sui Led Zeppelin, Testaccio Klezmer Orchestra diretta da Gabriele Coen con ospite Ziad Trabelsi, Mark Hatlak, Scuola Popolare di Musica di Testaccio, Strabanda diretta da Alessandra Macaluso, David Riondino e Sara Jane Ceccarelli in un omaggio alla cantante francese Barbara, Testaccio Gospel Voices diretto da Simona Bedini, Saint Louis Coro Pop diretto da Margherita Flore, Rosario Giuliani Saint Louis Saxophone Ensemble, Ensemble Di Ottoni dell’Orchestra Giovanile Fontane di Roma diretta da Luciano Siani, Fabio Zeppetella, Centro Ottava – laboratorio diretto da Paolo Levato e Davide Sollazzi,Delfina Balistreri, Elena Paparusso,Luigi Masciari, Simone Alessandrini. L'evento rappresenta un'opportunità unica per godere di performance musicali straordinarie in un contesto storico e artistico di grande fascino. I presenti potranno immergersi in una serata di musica, scoprendo sonorità nuove e coinvolgenti. Interverranno alla conferenza stampa di domani, giovedì 20 giugno alle ore 11 a Palazzo Braschi: Giulia Silvia Ghia, Assessore alla Cultura del Municipio Roma I Centro e Paolo Damiani, Direttore artistico della manifestazione e alcuni degli artisti che si esibiranno. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)