Ffm, Bozzetti: “Orgogliosi di ospitare Mondiali hockey su ghiaccio femminile in 2027″﻿

(Adnkronos) – “Accolgo con grande orgoglio e soddisfazione l’assegnazione all’Italia dei Mondiali femminili di prima divisione nel 2027. Una decisione storica: mai prima d’ora il nostro Paese aveva ospitato un evento di tale portata in questa disciplina e ciò avverrà nella Milan Ice Fiera Arena, impianto che rappresenta nel concreto l’eredità olimpica e che Fondazione Fiera Milano sta realizzando a Rho. È una ulteriore testimonianza della validità della nostra scelta, perché senza il nostro impianto, Milano non avrebbe potuto ottenere questa grande opportunità”. Così Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano.

“Le Olimpiadi di Milano Cortina – aggiunge Bozzetti – hanno riacceso l’entusiasmo e la passione per gli sport del ghiaccio a Milano e abbiamo ancora negli occhi le scene emozionanti delle competizioni di hockey durante quelle settimane straordinarie. Questa decisione, quindi, non può che confermare la bontà e l’efficacia della proficua collaborazione tra Fondazione Fiera Milano, la Federazione italiana sport del ghiaccio e tutte le Istituzioni in campo, e la stessa assegnazione dei Mondiali femminili è un forte segno di riconoscimento di questa sinergia”.

“Fondazione Fiera Milano – prosegue – ha fortemente creduto sin dall’inizio nello spirito olimpico che ha pervaso l’evento e continua a dare il proprio contributo affinché la fiamma dei Giochi olimpici si mantenga viva, in un’ottica di continuità con gli stessi. Abbiamo per questo deciso di trasformare l’entusiasmo olimpico in un’opera concreta e di valore, in collaborazione con istituzioni e stakeholder, realizzando, grazie a un investimento di circa 5 milioni di euro, interamente sostenuto dalla Fondazione, l’impianto in cui si svolgeranno i Mondiali: una vera e propria eredità che Fondazione Fiera Milano intende contribuire a lasciare al territorio e ai cittadini. Eventi di questo tipo – conclude Bozzetti – non rafforzano solo la vocazione polifunzionale del quartiere fieristico, ma accrescono la vocazione internazionale di Milano, della Lombardia e del nostro Paese, avvicinando il grande pubblico, le famiglie e i giovani allo sport e allo spettacolo che una manifestazione come i Mondiali sicuramente è in grado di offrire’.

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