Fifa Awards, Vinicius del Real Madrid il miglior giocatore 2024

(Adnkronos) – Il brasiliano Vinicius jr, attaccante del Real Madrid, ha vinto il premio di miglior giocatore del 2024 ai Fifa Best Awards, in corso a Doha. Va invece a Carlo Ancelotti il titolo di miglior allenatore del 2024. Il tecnico del Real Madrid si è detto “onorato di ricevere questo premio: ringrazio la Fifa e il presidente Gianni Infantino. Sono riconoscente al Real Madrid e al presidente Florentino Perez che mi ha dato la possibilità di allenare il club migliore del mondo. Questo premio è merito anche dei miei calciatori che, ogni tanto, mi ascoltano”. L’argentino Alejandro Garnacho ha vinto il premio Puskas per il miglior gol dell’anno. L’ala sinistra del Manchester United ha superato tutti, compreso Federico Dimarco, con la rovesciata in aria contro l’Everton realizzata la scorsa stagione, il 26 novembre 2023. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)