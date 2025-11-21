6.8 C
Filippo Magnini, la ‘presa’ a Ballando lo mette ko: “Ho il collo mezzo bloccato”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Problemi per Filippo Magnini a Ballando con le stelle. L’ex nuotatore, in gara con la maestra di ballo Alessandra Tripoli, ha anticipato che la performance di sabato 22 novembre include una ‘presa’ particolarmente impegnativa, che gli è già costata un fastidioso dolore al collo. Niente di grave, probabilmente, soprattutto se paragonato agli infortuni che hanno bloccato Francesca Fialdini e Carlo Aloia. 

Le prove di ieri, giovedì 20 novembre, si sono protratte alle 23 di sera: “Sono veramente stanco e ho il collo mezzo bloccato per aver provato una presa che in teoria se va tutto bene vedrete sabato”, ha detto in un video condiviso su Instagram. Magnini ha precisato che il movimento non è rischioso ma se “fatta male ti spacchi il collo, per adesso prove molto difficili, ma abbiamo ancora due giorni per migliorare”.  

Il percorso di Magnini nel dance show di Rai 1 non è stato privo di tensioni, fino ad ora. L’ex nuotatore ha avuto infatti diversi battibecchi con la giuria, sentendosi talvolta giudicato e lasciando intuire di percepire spesso un trattamento non equo. Nonostante ciò, l’impegno è sempre stata una sua costante. A confermarlo anche la moglie Giorgia Palmas, che ospite a La volta buona, aveva sottolineato l’impegno del marito: “Ci sta mettendo tutto il cuore”.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

