Fingono perquisizione in casa vestiti da finanzieri, rapina da 200mila euro a Roma

(Adnkronos) – Rapina questa mattina alle 5 in via Roberto Le Petit nella zona del Prenestino a Roma. Due uomini vestiti da finanzieri, fingendo di dover fare una perquisizione, sono riusciti a entrare in casa di un 56enne. Lo hanno ammanettato e si sono fatti aprire la cassaforte. Il bottino tra gioielli, orologi e pochi contanti ammonta a circa 200mila euro. Indagano gli agenti della polizia del commissariato Prenestino. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)