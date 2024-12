Finlandia, cavo sottomarino danneggiato da petroliera: sospetti su flotta fantasma Russia

(Adnkronos) – La polizia finlandese sta indagando sulla petroliera “Eagle S” proveniente dalla Russia in relazione all’interruzione di servizio, a partire dal mezzogiorno di ieri, del cavo sottomarino “Estlink-2” che porta energia elettrica dalla Finlandia all’Estonia e ha aperto una inchiesta per sabotaggio aggravato. La petroliera con bandiera delle Isole Cook trasportava benzina senza piombo caricata in un porto russo e farebbe parte della cosiddetta ‘Flotta fantasma’ delle navi che operano per escludere il regime sanzionatorio, ha spiegato Sami Rakshit, direttore generale delle dogane finlandesi. Il Presidente della Finlandia Alexander Stubb sollecita l’eliminazione dei “rischi provocati” dalle navi della cosiddetta ‘Flotta fantasma russa”, che portano il petrolio da vendere fuori dal regime sanzionatorio. “Da ieri seguiamo la situazione”, ha spiegato il Premier finlandese, Petteri Orpo. Nel frattempo, in Estonia è stata convocata una riunione straordinaria di governo. Lo scorso novembre erano stati messi fuori uso altri due cavi sottomarini nel Mar Baltico: uno dalla Finlandia alla Germania e l’altro fra la Lituania e la Svezia. Nel settembre 2022 erano stati datti esplodere i gasdotti NordStream. “Siamo in stretto contatto con i nostri colleghi nel Baltico settentrionale”, ha affermato il Pemier estone, Kristen Michal. “Ho parlato con il premier estone Kristen Michal del presunto possibile sabotaggio dei cavi del Mar Baltico. La Nato – scrive su X il segretario generale Mark Rutte – è solidale con gli alleati e condanna qualsiasi attacco alle infrastrutture critiche. Stiamo seguendo le indagini di Estonia e Finlandia e siamo pronti a fornire ulteriore supporto”. Mentre l’Unione europea anticipa la proposta di ulteriori misure per contrastare la Flotta fantasma di petroliere che portano petrolio russo in modo illecito dopo che la Finlandia ha indicato una di queste navi come probabilmente responsabile del danno al cavo sottomarino elettrico diretto in Estonia, solo “l’ultimo di una serie di attacchi sospetti contro infrastrutture critiche”, come si legge in una dichiarazione congiunta della Commissione e dell’Alta rappresentante. “In risposta a questi incidenti – si fa riferimento anche a quelli dello scorso novembre – stiamo potenziando gli sforzi per proteggere i cavi sottomarini, incluso con uno scambio di informazioni rafforzato, nuove tecnologie per individuare i responsabili e capacità di riparazione sottomarina e cooperazione internazionale”, si precisa, evidenziando che “al momento non ci sono rischi per la sicurezza dei rifornimenti di energia elettrica nella regione”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)