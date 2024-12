Fiorentina, lutto per Palladino: morta la madre

(Adnkronos) – Grave lutto in casa Fiorentina. A poche ore dalla partita contro il Bologna è scomparsa la mamma dell’allenatore viola Raffaele Palladino. A confermarlo è stata la stessa società con un comunicato sul proprio sito ufficiale. “Tutta la Fiorentina, la famiglia Commisso, Rocco, Catherine e Joseph, la squadra e il club si stringono attorno a Raffaele ed esprimono sincero cordoglio per la scomparsa della madre Rosa”, la nota della Fiorentina. Il tecnico non sarà in panchina nella partita di questo pomeriggio contro il Bologna, al suo posto il vice Stefano Citterio. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)