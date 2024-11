Fiumicino, crolla palazzina: donna estratta viva dalle macerie – Foto

(Adnkronos) – Crolla una palazzina oggi, 16 novembre, a Fiumicino. E’ stata estratta dalle macerie una donna di 62 anni, trasportata con l’eliambulanza all’ospedale Gemelli. Il crollo si è verificato intorno alle 13 in via delle Quattro Casette nella frazione di Torrimpietra. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Non ci sarebbero altre persone coinvolte. La causa del crollo, secondo i primi accertamenti, dovrebbe essere una fuga di gas. La donna rimasta coinvolta, una 62enne, non è in gravi condizioni.

“Stiamo monitorando la dinamica dell’incidente” dice all’Adnkronos il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini. “Abbiamo convocato come Comune il Coc, Centro Operativo Comunale, tutti i dirigenti sono attivati per una migliore assistenza e gestione della criticità, mentre sul posto già lavorano i vigili del fuoco, la protezione civile e la Polizia locale”. (di Silvia Mancinelli) —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)