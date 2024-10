Fontana di Trevi, dal Giubileo ingresso contingentato: non è escluso un ticket

(Adnkronos) –

Fontana di Trevi a numero chiuso dal Giubileo e non è escluso il pagamento di un ticket. Ad annunciarlo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presentando in Campidoglio l’intervento di manutenzione straordinaria del monumento. “Alla fine della manutenzione della Fontana di Trevi, entro la fine dicembre, la passerella sarà smantellata – ha affermato il primo cittadino – A quel punto non ci sarà nessun biglietto ma un contingentamento, stabiliremo un numero massimo di persone che può stare lì, che non abbiamo ancora stabilito’’. “La passerella ci consentirà di sperimentare e mettere a punto la modalità di fruizione contingentata per la parte più bassa’, il catino’ della Fontana di Trevi. La nostra volontà è di stabilire il numero esatto di persone che potranno stare nella parte bassa della fontana, per assicurare a tutti una fruizione adeguata del monumento’’, ha aggiunto. Grazie a pannelli trasparenti e alla passerella, durante la manutenzione sarà possibile vedere il monumento e da una prospettiva unica. “Non è un restauro ma un intervento breve che finirà entro il giubileo’’, ha affermato ancora. ‘’La prima fase è quella del cantiere, tra un mese sarà posizionata la passerella poi quando sarà tolta ci sarà una modalità di contingentamento. Nella quarta fase valuteremo se sarà utile inserire un ticket, molto basso. Stiamo studiando ma ci sembra sensato un piccolo contributo per le spese di gestione’’, ha detto infine Gualtieri. ” —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)