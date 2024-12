Formula 1, Alonso: “Nel 2025 duello Ferrari-McLaren, ci divertiremo”

(Adnkronos) –

Fernando Alonso guarda già alla nuova stagione. Appena archiviato il Mondiale 2024 di Formula 1, che ha visto Max Verstappen conquistare il titolo Piloti e la McLaren quello Costruttori, il pilota spagnolo si proietta già al nuovo anno con la sua Aston Martin: “La squadra è molto forte e lo abbiamo visto l’anno scorso. Quando la macchina era valida, abbiamo sempre ottenuto risultati. Solo Verstappen e Perez normalmente finivano davanti a noi. Gli altri dovevano sempre vedere la nostra ala posteriore. Non ho dubbi che, quando saremo di nuovo competitivi, daremo spettacolo”. “So che, quando potrò contare su una vettura competitiva, sarò molto in alto. Penso comunque che affronterò con serenità il 2025”, ha detto Alonso intervistato da Dazn Spagna, “McLaren e Ferrari avranno macchine ancora migliori nella prossima stagione. Ci saranno poche chance per il resto della concorrenza”, ha aggiunto relegando quindi in un’ipotetica seconda fila proprio la Red Bull di Verstappen. Fernando prevede un altro duello McLaren-Ferrari dunque, proprio come successo per il mondiale Costruttori, deciso nell’ultimo Gp di Abu Dhabi: “Meglio lavorare per costruire un buon futuro con la squadra. Il 2026 continua a essere la grande scommessa per tante formazioni”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)