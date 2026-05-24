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Formula 1, furia Russell in Canada: “Vorrei la stessa fortuna di altri”

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(Adnkronos) –
Furia George Russell nel Gran Premio del Canada. Oggi, domenica 24 maggio, il pilota inglese della Mercedes è stato costretto al ritiro quando si trovava in testa alla gara di scena a Montreal, lasciando strada libera per il compagno di scuderia Antonelli. 

Dai box della scuderia tedesca, Russell ha analizzato la sua gara a SkySport, prendendosela molto però più con la sorte che con sé stesso: “Non me ne gira bene una”, ha detto l’inglese a caldo, “già nelle scorse gare non ho avuto la fortuna che hanno avuto altri, vorrei giocarmi il Mondiale con la stessa fortuna di tutti invece non sembra girare a mio favore”. 

Russell non conquista così nessun punto in Canada, dopo aver vinto la gara Sprint, e permette ad Antonelli di scappare via nel mondiale Piloti, aumentando così il distacco. Ora l’inglese si ritrova a rincorrere il compagno di squadra, con cui sono volate scintille nella gara corta di Montreal. 

sport

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