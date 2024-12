Formula 1, Sergio Perez lascia la Red Bull: “Un onore correre con Verstappen”

(Adnkronos) – Dopo quattro stagioni di successo insieme e dopo la conclusione della stagione di Formula Uno più lunga della storia, Sergio Pérez e la Oracle Red Bull Racing hanno raggiunto un accordo per separarsi per il 2025. “Sono incredibilmente grato per gli ultimi quattro anni con la Red Bull e per l’opportunità di correre con un team così straordinario. Guidare per la Red Bull è stata un’esperienza indimenticabile e conserverò sempre i successi che abbiamo ottenuto insieme”, ha detto Perez, “abbiamo battuto record, raggiunto traguardi straordinari e ho avuto il privilegio di incontrare così tante persone incredibili lungo la strada. Un grande ringraziamento a tutte le persone del team, dalla direzione, agli ingegneri e ai meccanici, alla ristorazione, all’ospitalità, alla cucina, al marketing e alla comunicazione, così come a tutti a Milton Keynes, vi auguro tutto il meglio per il futuro. È stato anche un onore correre al fianco di Max (Verstappen, ndr) come compagno di squadra in tutti questi anni e condividere il nostro successo. Un ringraziamento speciale ai fan di tutto il mondo, e in particolare ai fan messicani per il loro incrollabile supporto ogni giorno. Ci rivedremo presto. E ricorda… Non mollare mai”.

Christian Horner, Team Principal della Red Bull, ha dichiarato: “Vorrei ringraziare Checo per tutto quello che ha fatto per la Red Bull Racing nelle ultime quattro stagioni. Dal momento in cui è entrato a far parte del team nel 2021 ha dimostrato di essere uno straordinario giocatore di squadra, aiutandoci a vincere due titoli Costruttori e il nostro primo 1-2 posto nel campionato piloti. Le sue cinque vittorie, tutte su circuiti cittadini, sono state anche un segno spettacolare della sua determinazione a spingere sempre al limite. Anche se Checo non correrà per il team la prossima stagione, sarà sempre un membro estremamente popolare del team e una parte preziosa della nostra storia. Grazie, Checo”. Checo è entrato a far parte della Red Bull nella stagione 2021 e in quattro stagioni e 90 gare con il Team, il pilota messicano ha goduto del periodo di maggior successo dei suoi 13 anni in Formula Uno. Oltre a segnare cinque vittorie, tra cui la vittoria al Gran Premio di Monaco e un paio di vittorie nel Gran Premio dell’Azerbaigian che gli sono valse la reputazione di ‘Re delle strade della F1’, Checo ha aiutato il team a vincere due titoli del Campionato Costruttori, nel 2022 e nel 2023. In qualità di vicecampione dello scorso anno, ha anche siglato la prima doppietta del team nella classifica piloti. Ulteriori annunci riguardanti la line-up completa del Team per il 2025 saranno fatti a tempo debito, ma il pole per la sostituzione di Perez c’è il neozelandese Liam Lawson. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)