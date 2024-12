Formula 1, si corre ad Abu Dhabi: orari, programma del weekend e dove vederlo in tv

(Adnkronos) – Inizia oggi ad Abu Dhabi il weekend che assegnerà il mondiale Costruttori in Formula 1, mentre Max Verstappen ha già festeggiato il suo quarto titolo Piloti consecutivo. La Ferrari deve invece recuperare 21 punti alla McLaren dopo aver dimezzato lo svantaggio in Qatar ed è a caccia della gara perfetta nell’ultimo Gp della stagione. Si parte venerdì 6 dicembre con le prime due prove libere, una delle quali vedrà Leclerc in pista con il fratello Arthur, e si continua poi il sabato con la terza sessione. Nel pomeriggio invece ci saranno le qualifiche, fondamentali per stabilire la griglia di partenza del Gran Premio del giorno dopo. Domenica 8 dicembre è in programma l’attesissimo Gp di Abu Dhabi. Ecco il programma completo e tutti gli orari del weekend:

Venerdì 6 dicembre

10.30: Prove libere 1 14.00: Prove libere 2

Sabato 7 dicembre

11.30: Prove libere 3 15.00: Qualifiche

Domenica 8 dicembre

14.00: Gran Premio L’intero weekend di Formula 1 sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Qualifiche e Gp di Abu Dhabi saranno visibili anche in chiaro su TV8, ma in differita, rispettivamente alle 18.30 di sabato 7 dicembre e alle 17 di domenica 8. In streaming il weekend di Formula 1 sarà disponibile su NOW e sull’app SkyGo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)