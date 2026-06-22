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Francia, almeno 13 persone annegate nel fine settimana

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Almeno 13 persone sono morte per annegamento nel fine settimana in Francia. Lo ha annunciato un portavoce della Protezione civile, esortando la popolazione a nuotare solo in aree sorvegliate. “A livello nazionale, ieri si sono registrati 10 decessi per annegamento”, ha dichiarato inizialmente Jérôme Boulanger, portavoce della Protezione civile, all’emittente radiofonica Ici Paris Ile-de-France. Poco dopo, su BFMTV, il funzionario ha indicato che almeno 13 persone in totale erano morte per annegamento tra le 21 di sabato e stamattina.  

Il caldo soffocante che da quasi una settimana sta colpendo la Francia continentale “si intensificherà ulteriormente” oggi, con 49 dipartimenti e 35 milioni di francesi in allerta rossa per ondata di calore, secondo quanto dichiarato da Météo France. Di fronte alle temperature estreme, molti francesi sentono il bisogno di rinfrescarsi. “Quando si va a nuotare, è assolutamente necessario farlo in un’area sorvegliata”, ha comunque avvertito il portavoce della Protezione Civile. “Per rinfrescarsi, la cosa migliore è una doccia, non c’è bisogno di andare in piscina o al lago”, ha aggiunto. 

 

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