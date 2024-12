Francia, Macron: “Entro 48 ore il nuovo premier”

(Adnkronos) –

Il presidente francese Emmanuel Macron ha espresso la sua “volontà di non tornare a sciogliere l’Assemblea nazionale fino al 2027” parlando ai rappresentanti delle forze politiche invitate all’Eliseo a cui ha promesso che “entro 48 ore” nominerà un premier. Nel 2027 si svolgeranno le elezioni presidenziali. Macron aveva sciolto l’Assemblea nazionale lo scorso giugno dopo il risultato delle elezioni europee. Macron ha anche detto, spiegano fonti dell’entourage del presidente, di aver preso atto di una “unanimità delle forze politiche per non dipendere più dal Rassemblement national”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)